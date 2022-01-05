شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: عيد ميلادى مش النهاردة لسة الشهر الجاى وويكيبديا غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة فى تصريح لـ"الخليج 365"، بأن عيد ميلاده ليس اليوم كما هو مذكور على موقع جوجل، و ذكر أن عيد ميلاده يوم 21 فبراير، وأعرب عن سعادته بأن الجمهور يتذكره ويبحث عن أخباره، وأضاف أن عام 2021 شهد معه عدة احداث سعيدة يتمنى أن تستمر في عام 2022.

كان المطرب عبد الباسط حمودة، قد حل ضيفا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، وأثناء اللقاء كشف عن المقصود بـ"السمنة البلدى" في عالم الغناء، ولماذا وافق على المشاركة فى ديو مع عمر كمال ورأيه فى عدد من مطربى المهرجانات مثل شاكوش وغيره.

وتابع: "ولادى كلهم بيغنوا، عندى رامى، وكريم، وكل الفرقة اللى معايا ولادى، وبقالهم معايا 23 سنة، هما بيحبونى، وبيخافوا على وأنا بحافظ على نفسى كويس جدا، ولازم أبحث على كل أغنية بعملها، وباخد رأى فرقتى وأولادى، والناس اللى في الشارع، وبدقق قوى في اللحن، وبعمل أحلى حاجة".

وذكر الفنان عبد الباسط حمودة، أنه عندما غنى "روقان"، "ما كانش فيها اى حاجة الكلام كان شعبى قوى والطعامة كانت في كده والموال لولاد البلد .

وتابع: ضيعت فلوسى على بيتى وعلى عيالى وما يهمنيش الفلوس على كل اللى ليا مش ببكى على الفلوس وأهم حاجة اللى معايا يكونوا مبسوطين.