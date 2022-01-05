"صور| ميرهان حسين تحتفل بانتهاء تصوير حكاية "وأنسى روحي وياك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بانتهاء تصوير حكاية "وأنسى روحي وياك"، ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الرابع.

ونشرت ميرهان صورًا من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " فركش تصوير مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية وأنسى روحي وياك، الحمد لله اللي قدرنا على التصوير في ظروف مناخية صعبة جدًا وبرد وصل لدرجة الصقيع ومطر وأنا لابسة صيفي وعدد ساعات تصوير طويلة جدًا بس برضو كان من أجمل أوقات الشغل مع ناس محترمة و جميلة".

وأضافت: "عايزة أشكرهم فردًا فردًا، شكرا أستاذ أحمد عبد العاطي المنتج المحترم على ثقتك فيا واختياري لبطولة حكاية وانسى روحي وياك و يارب اكون أد ثقتك فيا وشكرًا أستاذ عمرو محمود ياسين على شخصية قمر ورؤيتك ليا بشكل مختلف عن الشكل النمطي والأدوار المكررة اللي بيختاروني لتقديمها وشكرًا على كتابتك الرائعة الممتعة".

حكاية "وأنسى روحي وياك" ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهي الحكاية السادسة من المسلسل الذي يعرض على قناتي on وon drama في حكايات تهم الرجال على غرار الحكايات التي تناقش قضايا المرأة.