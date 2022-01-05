ما حقيقة اعتزال فنان العرب محمد عبده؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 05:43 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء 04 يناير 2022، أنباء غير رسمية تتحدث عن اعتزال الفنان السعودي الأكثر شهرة محمد عبده.

وقد اثار الخبر الذي تم تداوله بكثرة موجة من الحزن بين محبي الفنان السعودي الملقب بـ “فنان العرب” حيث جاءت اكثر التعليقات متمنية ان لا يكون الخبر صحيحا.

فيما استغرب اخرون الخبر مؤكدين انه غير صحيح خاصة ان محمد عبده من المقرر ان يحيي حفلا يوم الجمعة ضمن فعاليات اكسبو دبي.

كما اثار الخبر موجة من الجدل من نوع اخر حيث كتب احدهم: “أوكيه كلنا نحب ابو نوره وله شعبية كبييييييرة ” بس مو معناته لو خبر اعتزاله صحيح اننا نزعل ونقول يارب مايعتزل “!! بلعكس المفروض تدعون له ، والله يهدينا جميعًا” ليرد عليه اخر “ليش مأكدين ان مهنة المطرب حرام ؟ ليش مانحترم الفن ونقدره بدل مانعتيره تهمه ؟ وبعدين وين الدليل بالدين انه حرام؟ مافي آيه واحده في القرآن تحرم !”.