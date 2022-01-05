هند صبري تهنئ إلهام شاهين وليلى علوي بعيد ميلادهما (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة التونسية هند صبري، الفنانتين إلهام شاهين، وليلى علوي، بعيد ميلادهما.

ونشرت هند صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتن جميلات ومبدعات، بحبكم جدًا وانتوا عارفين".

الفنانة إلهام شاهين احتفلت بعيد ميلادها أمس، وحضر الحفل كل من رجل الأعمال سميح ساويرس، والنجوم: شريف منير، تامر حبيب، لقاء الخميسي، دينا، فيفي عبده، ومنة شلبي.

يذكر أن إلهام شاهين، تشارك في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، ويشاركها في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد السعدني، ومن تأليف محمد هشام عبية.