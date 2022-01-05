شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. الفنان أحمد الحجار فى آخر لقاء: علموا أولادكم حفظ القرآن (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للفنان الراحل أحمد الحجار، في آخر لقاء تليفزيون يدعو فيه أولياء الأمور لتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، مؤكدين أن هذا اللقاء يشير إلى حسن خاتمة الفنان الراحل.

ورحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، المطرب والملحن أحمد الحجار، شقيق النجم على الحجار، أثناء تواجده بمنزله إثر أزمة قلبية مفاجئة.

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.