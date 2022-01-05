شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى مهنئا هنا الزاهد: معلش أغرب عيد ميلاد فى العزل ولما نخف نحتفل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان أحمد فهمى، زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم الأربعاء، الخامس من يناير، مشيرا إلى أنه أغرب عيد ميلاد تم الاحتفال به وهما فى العزل المنزلى، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشر فهمى صورة مع زوجته هنا، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى، معلش أغرب عيد ميلاد فى العزل، لما نخف نحتفل بيه تانى".



أحمد فهمى

وفى قت سابق، كشف الفنان أحمد فهمى عن أول صورة له من داخل العزل الصحى فى منزله، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، بروفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث نشر فهمى صورة له مع كلبه الخاص، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق "كورونا".

فيما حرص عدد من الفنانين على مواساة فهمى فى إصابته بالفيروس، منهم شيكو ومحمد أنور والإعلامية منى عبد الوهاب، الذين علقوا بالقول: "ألف سرمة عليك".

وأصيبت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى بفيروس كورونا، أول أمس الاثنين، حيث كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأحمد إيجابى كورونا، أى حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".