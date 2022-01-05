طليقة مصطفى فهمي تنهار باكية على الهواء: “حبيته كتير وهو ما حبنيش وجه عليا وظلمني” | شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 02:43 صباحاً - أجهشت الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي بالبكاء، وذلك بعد سؤال مفاجئ وجِه إليها خلال إستضافتها بلقاء خاص، حيث سألها مقدم البرنامج إن كانت أحبت طليقها الفنان المصرى بالرغم من الخلافات القائمة بينهما، لتجيبه فاتن سريعًا دون تفكير “حبيته كتير”.

وتابعت الإعلامية اللبنانية خلال حديثها لتلفزيون “اليوم السابع” وهي تبكي، قائلة: “أكيد كنت أحبه، ولكن بعد اللى عمله معايا أكيد مكنش بيحبنى زى ما أنا حبيته أكتر من 6 سنين كان حبيبى وكل دنيتى لكن هو غدر بيا وشهر بيا”.

وأضافت فاتن موسى: “كان عامل سى السيد عندى وبره متحرر على الآخرهو ابتدى يختلق مشاكل لما ابتديت أسأله عن مسئولياته لأن الحياة مش كلها لعب وسهر”.

وكان الفنان مصطفى فهمى قد صرح فى لقاء تليفزيونى، بأن هناك أسبابًا كثيرة أدت إلى الطلاق، وتساءل: هل يُعقل أننى أجيب شقة فى لبنان بـ 3 ملايين دولار وطلباتها المادية كبيرة جدًا فوق إمكانياتى؟

وصرح الفنان مصطفى فهمى بأن الطلاق يحدث عندما تكون الحياة غير صحية.

“مصطفى فهمي طلقك بسبب علاقتك مع طبيب الأسنان”.. فاتن موسى تجيب

من ناحية أخرى، تحدثت فاتن موسى في لقاء إعلامى آخر أجرته مؤخرًا عن غيرة طليقها مصطفى فهمي عليها وقت زواجهما، وكشفت تفاصيل ما حدث بينهما قبل سفرها إلى لبنـان لحضور حفل زفاف شقيقتها.

وردًا على سؤال من مقدمة برنامج كلام الناس حول هل غضب مصطفى فهمي من طبيب الأسنان الخاص بها، ورفضه السفر معها إلى لبنـان بسبب هذه المشكلة، رفضت فاتن موسى كشف تفاصيل الخلاف وقالت إن هناك طرف ثالث في الموضوع ولا يجب الحديث عنه.

واستطردت فاتن موسى: لا تستحق هذه القصة أن نتعرض لها فهي بسيطة وتافهة، وتدخل تحت نطاق الغيرة، ولا نصفها بـ خنـاقة بل غيرة.

وأبدت فاتن موسى غضبها من حديث مصطفى فهمي عن أن أسباب الطلاق لا تتحكي ولا تتقال، وقالت إن ذلك يعد تلميحا للتشكيك في سلوكها.

أما عن قصة غيرة مصطفى فهمي من طبيب الأسنان قالت فاتن موسى: هذه أمور طبيعية.. ومصطفى كان يتهمني بالغيرة عليه! وأنا لا أنكر ذلك، ويشهد الله أنها كانت غيرة طبيعية، أنا كنت بصور معجباته طول الوقت بينما كانت غيرته عليها غيرة تملك، كان يقول لي أنتي كلك ملكي.. ويقولي ما تروحيش ومتشتغليش ومتضحكيش.

فاتن موسى تصدر بيانًا عبر “السوشيال ميديا” بعد تطليقها غيابيًا

وكانت فاتن قد أعلنت خبر تطليقها غيبًا عبر حسابها بموقع “إنستجرام” قائلة: ردًّا على بيان طليقي الأخير منذ قليل، مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسي العقار في تخويفي وترويعي وأكتفي بهذا القدر.

وكانت فاتن موسى قد أصدرت بيانا هو الأول لوكيلها القانوني في مصر، كم أصدرت بيانا شخصيا أكدت فيه أن طليقها بدأ يخوض في سمعتها ويروج حكايات مفبركة عن سيرتها، مع تلميحات بتحرك قانوني من مصطفى فهمي اتهم فيه زوجته السابقة بكسر باب الشقة واقتحامها وتبديد محتوياتها.

بيان المحامية كشف عن استهداف الإعلامية فاتن موسى الحصول على شقة الزوجية واستعادة مجوهراتها ومقتنياتها الشخصية، وقال: طلاق الفنان مصطفى فهمي من الإعلامية فاتن موسى هو طلاق غيابي رجعي ثابت بوثيقة الطلاق أن عنوانها على شقة الزوجية بشارع النيل-الدقي، وثابت أيضاً عدم جرأة الفنان مصطفى فهمي بتطليقها بنفسه وإنما بموجب وكالة لأحد المحامين تأكيداً على خِزيانه من ذلك التصرف الغادر بعد زواج استمر أكثر من أربعة سنوات ونصف.

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