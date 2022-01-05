شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يلعب مع كلبه فى أول ظهور من عزله المنزلى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فهمى عن أول صورة له من داخل العزل الصحى فى منزله، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، بروفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث نشر فهمى صورة له مع كلبه الخاص، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق "كورونا".

فيما حرص عدد من الفنانين على مواساة فهمى فى إصابته بالفيروس، منهم شيكو ومحمد أنور والإعلامية منى عبد الوهاب، الذين علقوا بالقول: "ألف سرمة عليك".



أحمد فهمى

وأصيبت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى بفيروس كورونا، أول أمس الاثنين، حيث كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأحمد إيجابى كورونا، أى حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".

واجتمع الثنائى أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد مؤخرا فى مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة" التى عرضت فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركهما فى البطولة، محمد أنور، بيومى فؤاد بوستراتهم على انستجرام.

وتسجل المسرحية التعاون الثانى بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعدما قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان 2019، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، كما ظهر فهمى كضيف شرف فى حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما.