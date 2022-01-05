شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تتغزل فى الكينج محمد منير بصورة معه: الحب كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة لقاء الخميسى فى الكينج محمد منير، معربة عن حبها الكبير له، حيث نشرت صورة جمعتهما سويا، على هامش الاحتفال بعيد ميلاد النجمة إلهام شاهين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

ونشرت لقاء صورتها مع الكينج منير، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الحب كله.. منير"، مع إيموشن القلب.



لقاء الخميسى

واحتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها، وسط كوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربى، حيث حضر عيد ميلادها أمير الغناء هانى شاكر وزوجته نهلة، الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، يسرا، بوسى، أنغام، منة شلبى، هانى رمزى، شريف منير، تامر حبيب، لقاء الخميسى، دينا، فيفى عبده والإعلامية بوسى شلبى.

وغنت الديفا سميرة سعيد بصحبة النجمة إلهام شاهين فيما غنت أيضا بحفل عيد الميلاد الفنانة أنغام، بينما غنا الكينج محمد منير أيضا للنجمة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها.