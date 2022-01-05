شكرا لقرائتكم خبر عن "الحلم" يجمع أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية بعد 20 عامًا من "سوق العصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع نجم الدراما التليفزيونية أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية مجدداً فى عالم المسلسلات من جديد خلال مسلسل "الحلم" الذى يتم عرضه حالياً على قناة الحياة، وذلك بعد 20 عاماً من تقديمهما المسلسل الشهير "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وما زالت المشاهد التي جمعت الثنائى في العمل يتم تداولها على السوشيال ميديا حتى الآن.



احمد عبد العزيز وكمال ابو رية من سوق العصر وجسد أحمد عبد العزيز في مسلسل "سوق العصر" شخصية منصور المغازى الأخ الأكبر للفنان كمال أبو رية الذى جسد شخصية سيد المغازى، وجمعتهما العديد من المشاهد الدرامية المؤثرة خلال أحداث العمل وتفاعل معها الجمهور سواء وقت عرض العمل أو عند اعادته على أي من القنوات الفضائية. مسلسل "حلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كمال ابو رية مع احمد عبد العزيز فى مشهد من سوق العصر

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.

أما مسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، أحمد عبد العزيز، غادة عبد الرازق، كمال أبو رية، هادى الجيار، أحمد سعيد عبد الغنى، نورهان، نهال عنبر، أميرة العايدى، فادية عبد الغنى، شمس، عواطف حلمى، أحمد صادق، صبحى خليل، صبرى عبد المنعم، محمد ريحان، فتحية طنطاوى، مروى الخطيب، على حسنين، محمد عبد الحليم، وتأليف محمد جلال عبد القوى، إخراج هانى إسماعيل.



احمد عبد العزيز