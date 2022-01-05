شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله ناعيا أحمد الحجار: لسه بحاول أستوعب خبر الرحيل المفاجئ لهذا الملاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان الكبير صلاح عبدالله صديقه المطرب الراحل أحمد الحجار التي وافته المنية منذ قليل، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "سابها ومشي وسابنا ومشي ومش قادر أقول حاجة لإنى لسه بحاول أستوعب خبر الرحيل المفاجئ لهذا الملاك عن دنيانا".



صلاح عبد الله على فيس بوك

وتوفي، منذ قليل، الفنان أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار ابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر 65 عاما.

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.