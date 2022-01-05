شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز ينعى أحمد الحجار: كان فنانا راقيا وإنسانا أرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم أحمد عبد العزيز الفنان الراحل أحمد الحجار، الذى توفي منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية. وقال عبد العزيز: "سبحان من له الدوام.. ببالغ الحزن والأسى أعزى الأخ والصديق على الحجار وكل الموسيقيين والفنانين فى وفاه الأخ والصديق الفنان الكبير أحمد الحجار.. اللهم ارحمه واغفر له وادخله فسيح جناتك والهم أولاده وذويه وأصدقاءه الصبر والسلوان.. كان فنانًا راقيًا و إنسانًا أرقى".

وقررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار تشييع جثمانه ، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن الجثمان في مقابر البساتين .

وفى أول تعليق من النجم على الحجار بعد وفاة أخيه أحمد الحجار كتب على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء".

وقالت مصادر مقربة من عائلة الحجار، إن وفاة الفنان أحمد الحجار جاءت مفاجئة وبسكتة قلبية أثناء مشاهدته التلفاز في المنزل.

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.