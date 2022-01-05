شاهد أحدث ظهور لـ مي عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور داخل إحدى الحدائق الشهيرة في مدينة دبي الإماراتية.

وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، ونظارة شمسية.

وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021