تامر حسني ينعى أحمد الحجار ويسأل جمهوره الدعاء له وقراءة الفاتحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، الفنان أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الثلاثاء، بصورة مفاجئة في منزله.

وكتب تامر تعليقًا على صورة نشرها للفنان الراحل "إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار نتقدم بالعزاء له ولعائلته الكريمة".

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار ونجل الفنان الراحل إبراهيم الحجار عن عمر يناهز 65 عاما.

وأعلن الخبر الشاعر جمال بخيت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحل الملاك، أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.