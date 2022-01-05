نوال الزغبي بإطلالة كلاسيكية وأحدث ظهور لـ الفيشاوي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، صورة له خلال تواجده في باريس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من داخل منزلها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

نوال

نشرت الفنانة الكويتية نوال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأسود.