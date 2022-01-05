تامر حسين عن أحمد الحجار: كان فنان كبير وعلى خُلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الشاعر تامر حسين على تقديم واجب التعازي للفنان علي الحجار، في وفاة شقيقه أحمد الحجار، مساء أمس الثلاثاء، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب تامر "خالص التعازى لكل عائلة الفنان أحمد الحجار ربنا يرحمه ويغفر له كان فنان على خُلق وفنان كبير".

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار ونجل الفنان الراحل إبراهيم الحجار عن عمر يناهز 65 عاما.

وأعلن الخبر الشاعر جمال بخيت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحل الملاك، أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.