نور عمرو دياب بصورة رومانسية مع خطيبها الوسيم في القطار… شاهدوها هنا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 12:50 صباحاً - شاركت نور عمرو دياب متابعيها ومحبيها، بصورة جديدة تجمعها بخطيبها البريطاني من أصول إفريقية “كيران وودورد“، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وقد ظهر الثناني في الصورة وهما في القطار ويغمران بعضهما البعض في لقطة رومانسية، وأرفقتها نور بتعليق قالت فيه: “يوم في الخارج مع حبيبي”.

وفي صور أخرى بدت نور وهي تستقل القطار، كما نشرت صورًا على خاصية الستوري في حسابها الخاص في موقع “انستـجرام”،. أثناء قيامها بالتسوق وأظهرت مجموعة من الأغراض والمحال التجارية التي دخلت إليها.

نور عمرو دياب وخطيبها يكشفان عن تحضيرات زواجهما: حفل خاص «فيديو»

من ناحية أخرى، في بث مباشر استمر نحو ساعة و20 دقيقة، فتحت نور عمرو دياب قلبها لمتابعيها، بعدما كشفت عن طريقة نطقها وتحدثها باللغة العربية، فضلًا عن ظهور خطيبها وزوجها المستقبلي الإنجليزي «كيران»، خلال البث المباشر مع متابعيها، مُجيبة على جميع تساؤلاتهم.

وكشفت نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، عن تحضيراتها لحفل زفافها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تسعى لإقامة حفل خاص.

خطيب نور عمرو دياب: أستمع لبعض أغنيات الهضبة

وأكد خطيب ابنة الهضبة، الذي ظهر برفقتها في جزء من البث المباشر، أنه يستمع أحيانًا لأغنيات عمرو دياب، وتحديدًا التي غناها قديمًا لـ «نور».

وأوضح خطيبها خلال المقطع، تفاصيل علاقتهما، مشيرًا إلى أنها جيدة وفي تحسن دائم، قائلًا: «أهم ما في العلاقات هو أن تهتم بنفسك وشريكك، فإذا كنت لا تحب نفسك، كيف ستجعل شريكك يحبك».

وعن رأيه في «نور»، أكد أن لديها طاقة إيجابية وأنه يحبها جدًا: « ذكية، وجميلة».

خطوبة ابنة عمرو دياب

وكانت «نور» ابنة الهضبة عمرو دياب، كشفت في 10 أغسطس الماضي، عن خطبتها خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، مشيرة لسعادتها الكبيرة لتحضيراتها عش الزوجية التي انتقلت للعيش فيه بصحبة خطيبها.

وظهرت خلالها بفستان الخطوبة، المزين بالورود، الذي أظهر رشاقتها، فضلا عن اعتمادها على تسريحة شعر بسيطة، بالبحث عن سعر الفستان، التي ظهرت به، وحسب موقع «missguided»، وُجد أنه يباع بـ26 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 562 جنيه مصري.

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