شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى يشارك فى مسلسل "دايما عامر" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد الشامى إلى فريق عمل مسلسل "دايما عامر" مع الفنان مصطفى شعبان، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى، حيث يجرى صناع العمل التصوير حاليا فى الغردقة، ويجسد الشامى أحد الأدوار الرئيسية في العمل.

وكان النجم مصطفى شعبان بدأ تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "دايمًا عامر"، الجمعة الماضى فى مدينة الغردقة وجمعته المشاهد الأولى بالفنانة الكبيرة لبلبة والفنانة الشابة ميرنا نور الدين، والعمل يكتبه ورشة كتابة تحت قيادة المؤلف أحمد عبد الفتاح.

مسلسل "دايمًا عامر" يعيد مصطفى شعبان للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعد 7 سنوات منذ آخر أعمالهما معًا من خلال مسلسل "مزاج الخير".

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد الشامى حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" بطولة سهر الصايغ، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى عائلى.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعود مجدى الهوارى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللى ورانا" بطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، إنجى أبو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، ودارت أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت.