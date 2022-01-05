شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب: خالص عزائى لعائلة الحجار لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الهضبة عمرو دياب على تقديم العزاء لأسرة الحجار والمطرب على الحجار، فى وفاة الفنان الكبير أحمد الحجار، الذى وافته المنية مساء اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بإصابة بأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب الهضبة، عبر حسابه على تويتر: "خالص عزائى لعائلة الحجار والفنان الكبير على الحجار لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".



عمرو دياب

وتوفى مساء اليوم، الثلاثاء، الفنان أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر 65 عاما، وقالت مصادر مقربة من عائلة الحجار إن وفاة الفنان أحمد الحجار جاءت بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل.

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.