شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر و"الموسيقيين" ينعيان أحمد الحجار: فنان أصيل نشأ وتغنى بحب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية الراحل أحمد الحجار، وقال: "إن الراحل فنان أصيل من طمي مصري نشأ وتغني بحب الوطن، ونعزي كل الشعب المصري لوفاته، فقد كان الراحل صوتا لكل المصريين، داعين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وكريم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وقالت مصادر مقربة من عائلة الحجار إن وفاة الفنان أحمد الحجار جاءت بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل.

وتُوفى، منذ قليل، الفنان أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار ابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار.

يذكر أن المطرب أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.