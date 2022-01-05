شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ناعية أحمد الحجار: الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المطرب والملحن الراحل أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار نجل الموسيقار إبراهيم الحجار، الذى غيبه الموت مساء اليوم الثلاثاء 4 يناير، وقالت: "إن الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف"، وتابعت أن الراحل صنع أعمالا ساهمت فى التعبير عن مشاعر جيل كامل، وستبقى خالدة باعتبارها علامات فى عالم الطرب الحديث والمعاصر، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وجمهوره، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن أحمد الحجار ينتمى لعائلة فنية فوالده ابراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وشقيقه النجم على الحجار، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان.

التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، الى جانب الحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية.