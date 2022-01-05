شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن المطرب الراحل أحمد الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل عن عالمنا المطرب والملحن أحمد الحجار، شقيق المطرب على الحجار، الذى قدم فى مشواره عددا من الأعمال المهمة وتعاون مع كبار النجوم بألحانه التى ما زالت تاركة بصمة مع الجمهور.

ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات عن المطرب الراحل أحمد الحجار:

- والده إبراهيم الحجار، كان مطربا وملحنا ومعلما لقواعد الغناء والموسيقى.

- والدته كانت تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان.

- التحق أحمد الحجار بكلية التربية الموسيقية وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

- قال الراحل في أحد البرامج إنه لم يكن يقدر الغناء أمام أبيه وأخيه الفنان علي الحجار، بسبب احترامه لهما وأنه يعتبرهما قامتين كبيرتين للغاية.

- عزف أغنية "يا مسهرني" لأول مرة في حياته، وذلك عندما كان في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه كان يتعلم من دروس والده لأخيه.

- بدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" لأخيه المطرب على الحجار.

- تعاون مع العديد من فنانى التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، كما أصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا.

- قدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا؛ سواء أغانٍ أو أعمال درامية، وكان من بينها: خيوط الشمس، وخالتي صفية والدير، ورصاصة في القلب.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الحجار إن وفاة الفنان أحمد الحجار جاءت بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل، ولم تحدد الأسرة حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء.