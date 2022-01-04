قصر الأمير هاري وميغان ماركل للبيع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل اتخذا قراراً ببيع قصرهما الذي يبلغ ثمنه11 مليون جنيه إسترليني في كاليفورنيا، وشراء عقار آخر في المنطقة نفسها.

وفي التفاصيل، كشف مصدر خاص لصحيفة “The Mirror” البريطانية أن الزوجين غير مرتاحين في القصر على الرغم من أنه يحتوي تسع غرف نوم، ويضم مسبحاً وملعب تنس وصالة ألعاب رياضية.

وأضاف المصدر أن الثنائي لا يحبان موقع القصر في حي البريد، على الرغم من وجود حوالي 7.5 فدان من الأراضي المحيطة بالممتلكات. مزروعة بأشجار الصنوبر والسرو، لذلك بدآ البحث عن منزل آخر والسعي لبيع القصر الحالي.

وعلى الرغم من السعي لبيع قصرهماـ إلا أن الأمير هاري وميغان ماركل لم يطرحاه في السوق بسبب هويتهما. لذلك يتم عرضه فقط للأشخاص الذين تم التأكد من أنهم يملكون المال الكافي لشرائه وهم من المشترين الجادين.

يذكر أن دوق ودوقة ساسكس انتقلا إلى القصر قبل 18 شهراً، وذلك بعد انتقالهما إلى الولايات المتحدة من بريطانيا في مارس 2020.

وفي سياق منفصل، كانت وسائل إعلام بريطانية قد كشفت أن الأمير هاري، يرغب بالعودة مرة أخرى لحياته الملكية، فقد تواصل مع جدته الملكة إليزابيث الثانية، وطلب منها السماح له بالحضور إلى بريطانيا، للمشاركة في الاحتفالات التاريخية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لوجودها على العرش.

وذكر موقع “USADAILYREPORT”، نقلاً عن مصدر ملكي، أن الأمير هاري أعرب عن رغبته في المشاركة في هذه الاحتفالات، ليكون بجانب جدته الملكة التي واجهت مشكلات طبية في 2021، حيث كتب لها رسالة يعرض فيها خدماته عليها، والحضور شخصياً من دون زوجته ميغان ماركل.

وكان الأمير هاري قد تخلى عن مهامه الملكية مطلع عام 2020، حيث ترك بريطانيا واستقر في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ماركل، نتيجة مشكلات داخل العائلة المالكة.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاماً على وجود الملكة البالغة من العمر 95 عاماً على العرش البريطاني، وهو ما يعرف بـ”اليوبيل البلاتيني”، خلال صيف 2022 المقبل، حيث سيشارك الشعب البريطاني الملكة الاحتفالات بهذه المناسبة.

وتستمر الاحتفالات 4 أيام، بحضور ولي العهد الأمير تشارلز والأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج.