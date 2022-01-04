فن ومشاهير

بالصورة – محمد صلاح يظهر بـ”لوك” جديد

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرض محمد صلاح، مهاجم ، قصة شعره الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان على متن الطائرة المتوجهة إلى مصر، بهدف توليه قيادة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية. 

ونشر محمد صلاح، البالغ من العمر 29 عاماً، صورة طريفة له على حسابه عبر تويتر مع مهاجم نادي أستون فيلا محمود تريزيجيه. 

وكان صلاح يرتدي قميص الـ”تي شيرت” الزهري، وقام بتشذيب لحيته بشكل ملحوظ حيث بدا شعره مقصوصاً وأقصر على الجانبين، الأمر الّذي قد يشير إلى أنه يستعد لقضاء فترة طويلة بعيداً عن “حلاقه” المعتاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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