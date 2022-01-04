بالصورة – محمد صلاح يظهر بـ”لوك” جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرض محمد صلاح، مهاجم ليفربول، قصة شعره الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان على متن الطائرة المتوجهة إلى مصر، بهدف توليه قيادة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.

ونشر محمد صلاح، البالغ من العمر 29 عاماً، صورة طريفة له على حسابه عبر تويتر مع مهاجم نادي أستون فيلا محمود تريزيجيه.

وكان صلاح يرتدي قميص الـ”تي شيرت” الزهري، وقام بتشذيب لحيته بشكل ملحوظ حيث بدا شعره مقصوصاً وأقصر على الجانبين، الأمر الّذي قد يشير إلى أنه يستعد لقضاء فترة طويلة بعيداً عن “حلاقه” المعتاد.