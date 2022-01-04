نور الزين يبدأ عامه بجرعة زائدة من الإبداع.. “واقع حالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان العراقي نور الزين أول أعماله الغنائية في العام الجديد ٢٠٢٢ بعنوان “واقع حالي” على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع “يوتيوب”.

أغنية “واقع حالي” هي باللهجة العراقية، تنتمي إلى اللون الرومانسي الدرامي، من ألحان نور الزين وكلمات رامي العبودي وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

واختار نور الزين من خلال هذه الأغنية تقديم موضوع مختلف ومتجدد لوصف الحالة وشرحها بتعابير ومصطلحات مختلفة ومتجددة.

كما أتى اللحن درامياً بإمتياز حيث قدم نور الزين توليفة لحنية قائمة على مقام الصبا الذي يُعتبر من أكثر المقامات حزناً وشجناً.

واستطاع عمر صباغ ترجمة روح اللحن إلى موسيقى شكلت إضافة وعمق إلى الأغنية، وتناغمت تماماً مع الشجن المُسيطر على مفاصل اللحن.

أمّا الكليب فهو من إخراج رندلى قديح وحقق ما يقارب ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من صدوره على “يوتيوب”.

وحقق فيديو كليب “واقع حالي” من اخراج رندلى قديح ١٣٠ ألف مشاهدة بعد ساعتين من طرحه على اليوتيوب.