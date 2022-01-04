منة شلبي في موقف محرج قبل عرض فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجه فيلم “من أجل زيكو” بطولة الفنانة منة شلبي، اتهامات بسرقة فكرته من أحد الأفلام الأميركية، كما واجهت الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل عنوان “الغزالة رايقة” اتهاماً مماثلاً بسرقتها من لحن روسي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الأغنية الروسية “Wild Lioness” للفرقة الروسية الثنائية، المكوّنة من المطربين “أليكس” و”روس”، باعتبارها الأغنية الأصلية التي سُرقت منها أغنية “الغزالة رايقة” الترويجية لفيلم “من أجل زيكو”، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وفي أول رد له على تلك الاتهامات، أكد إيهاب عبدالواحد، ملحّن أغنية “الغزالة رايقة”، أن الكلام المتداول عن سرقة لحن الأغنية من أغنية روسية غير صحيح، قائلاً: “سمعت الأغنية الروسية اللي تتشابه من بعيد مع الأغنية وسرقة الأغنية غير صحيح، وأنا تاريخي كله يشهد علي أني مش بتاع سرقات والموضوع لا يستحق كل هذا الجدل”.

وأوضح عبدالواحد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدّمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض على قناة “القاهرة والناس”، أن من الممكن أن يحدث توارد أفكار خلال تلحين الأغاني، ولكن ليس هناك سرقة أو حتى اقتباس، معبّراً عن استيائه بالقول: “هو إحنا بندور على الحاجات الوحشة ونمسك فيها والتشابه بين أغنيتنا والأغنية الروسية بسيط جداً ووارد الحدوث”… فيما لم يردّ أي من صنّاع الفيلم على اتهامهم بسرقة الفيلم من الفيلم الأميركي little Miss Sunshine.

فيلم “من أجل زيكو”، يشارك في بطولته الفنانون: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، ومحمد محمود، وهو تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.