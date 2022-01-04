شكرا لقرائتكم خبر عن ويل أرنيت بديلا لـ أرمى هامر لبطولة فيلم Next Goal Wins الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحل الممثل ويل أرنيت، محل الممثل ارمي هامر، في فيلم كرة القدم الكوميدي الجديد Next Goal Wins، الذى سيقوم بإخراجه المخرج Taika Waititi، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ويعد الفيلم هو واحد من عدد قليل من الأعمال التي خرج منها هامر بعد أن اتهمته عدة نساء بالاعتداء الجنسي خلال العام الماضي، وبدوره نفى هامر هذه الاتهامات ووصفها محاميه بأنها "غير صحيحة بشكل واضح".

وفقًا لصحيفة The Hollywood Reporter ، أعاد ارنيت تصوير مشاهد هامر الأصلية، حيث يلعب دور المدير التنفيذي العامل في اتحاد كرة القدم الأمريكية في ساموا.

وسيقوم ببطولة الفيلم الجديد Next Goal Wins كل من مايكل فاسبندر وإليزابيث موس وديفيد فاين وبيولا كوالي وغيرهم.

يستند فيلم Next Goal Wins، إلى الفيلم الوثائقي البريطاني الذى طرح 2014 وكان يحمل نفس الاسم، حيث تبع فريق ساموا الأمريكي لكرة القدم والمدرب توماس رونجن عندما حاولوا تحويل ثرواتهم إلى فريق مؤهل لكأس العالم.

وكان قد واجه النجم العالمى آرمى هامر تهمة من قبل شريكته السابقة بالاغتصاب، وهو الخبر الذى تصدر العديد من المواقع الفنية الشهيرة "ام ان أى" و"vox".

وجهت امرأة تدعى "إيفى" الاتهام للنجم آرمى هامر البالغ من العمر (34 عامًا) وقالت إنها "اعتقدت أن هامر سيقتلنى"، بينما نفى محامو الممثل هذه الاتهامات، قائلين إن العلاقة المعنية كانت "توافقية تمامًا".

والمرأة لم يتم الكشف عن اسمها الأخير حتى الآن ولكن ذكرت مجلة "Variety" أنها نفس المرأة التى نشرت بشكل "مجهول" مزاعم حول النجم الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي فى وقت سابق من هذا العام عبر حسابها المزعوم على موقع التواصل الأجتماعى الشهير "Instagram"، كما ظهرت فى مؤتمر صحفى عبر Zoom مع المحامية جلوريا الريد.