شكرا لقرائتكم خبر عن سكتة قلبية سبب وفاة الفنان أحمد الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مقربة من عائلة الحجار إن وفاة الفنان أحمد الحجار جاءت بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل، ولم تحدد الأسرة حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء.

وأضافت المصادر أن النجم على الحجار فى طريقه الآن إلى منزل شقيقه الراحل أحمد الحجار بعدما علم بخبر الوفاة المفاجئ.

وتُوفى، منذ قليل، الفنان أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار ابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر 65 عاما.

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.