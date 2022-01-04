شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يخضع لرابع جلسة تصوير فى أقل من أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع النجم حسن الرداد لرابع جلسة تصوير في أقل من أسبوع، نال من خلالها إعجاب محبيه على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهر خلالها بلحية طويلة وقبعة.













ويتواجد حاليًا حسن الرداد في السعودية لعرض مسرحيته الجديدة "فى نص الليل" في موسم الرياض، والعرض من بطولة كل من حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا ومصطفى بسيط ومصطفى هريدى، وإخراج عمرو عرفة.

وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

ويعود حسن الرداد من السعودية ويستكمل تصوير فيلمه تحت تهديد السلاح ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.