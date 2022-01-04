شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى مهنئة ليلى علوى وإلهام شاهين: "بحبكم وكل سنة وأنتم جميلات ومبدعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة التونسية هند صبرى النجمتين الكبيرتين إلهام شاهين وليلى علوى، الذى يوافق عيد ميلادهما 3 و4 يناير، متمنية لهما عاما سعيدا، معربة عن حبها لهما وأن يظلا دائما جميلتين ومبدعتين.

ونشرت هند صورة جمعتها مع ليلى وإلهام، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتما جميلات ومبدعات، بحبكم جدا وأنتوا عارفين"، وردت عليها النجمة ليلى علوى، من خلال التعليقات، قائلة: "احنا كمان بنحبك جدا جدا جدا".



هند صبرى

وسبق وحرصت النجمة ليلى علوى على مشاركة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة تجمعها مع النجمة نيللى والنجمة إلهام شاهين، تزامنًا مع احتفالهن بعيد ميلادهن، حيث كتبت عبر الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، "كل سنة وأنتم منورين حياتنا، عيد ميلاد سعيد بحبكم".

واحتفلت النجمة التونسية هند صبرى بحلول العام الميلادى الجديد بطريقة مميزة، حيث استعرضت ملخصًا لأهم إنجازاتها وما تميزت به خلال العام المنصرم 2021، التى بدأت فى شهر يناير 2021، بحصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسى برتبة ضابط كأول امرأة تونسية وأصغر عربية تتحصل على هذا الوسام.

وفى شهر فبراير 2021 أعلنت هند عن بداية تصوير مسلسها الجديد "البحث عن علا"، ثم مشاركتها فى موكب المومياوات الملكية فى مصر رفقة عدد من النجوم والفنانين، إضافة إلى عرض مسلسل "هجمة مرتدة" أمام النجم أحمد عز، والذى عرض خلاله موسم دراما رمضان الماضى.