شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "الجريمة" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم بحضور عز والكدوانى ومنة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "الجريمة" بالعرض الخاص والأول للفيلم داخل أحد سينمات منطقة التجمع الخامس، وحضره عدد كبير من صناع الفيلم، منهم النجوم أحمد عز والنجم ماجد الكدوانى، ومنة شلبى والمخرج شريف عرفة والفنانون محمد جمعة ومحمد أبو داود ونبيل عيسى، والسيناريست أمين جمال، والفنان الشاب كريم مغاورى.

وبعدم إقامة العرض الخاص مساء اليوم الثلاثاء سيتم عرضه للجمهور بمختلف السينمات بدءا من غد الأربعاء 5 يناير.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة" فى إطار تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، شارك في السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، إنتاج هشام عبد الخالق، قصة وإخراج شريف عرفة.