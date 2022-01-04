شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى ينضم لمسلسل "دايما عامر" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أمس الفنان كريم عفيفى تصوير مشاهده في مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفى شعبان، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى، حيث يجرى صناع العمل التصوير حاليا فى الغردقة.

وكان النجم مصطفى شعبان قد بدأ تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "دايمًا عامر"، الجمعة الماضية فى مدينة الغردقة وجمعته المشاهد الأولى بالفنانة الكبيرة لبلبة والفنانة الشابة ميرنا نور الدين، والعمل يكتبه ورشة كتابة تحت قيادة المؤلف أحمد عبد الفتاح.

مسلسل "دايمًا عامر" يعيده للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعد 7 سنوات منذ آخر أعمالهما معًا من خلال مسلسل "مزاج الخير".

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعود مجدى الهوارى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللى ورانا" وبطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، ودارت أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت.

ويعرض لكريم عفيفي حاليا بالسينمات فيلم "المحكمة" الذي يقوم ببطولته ايضا فتحي عبدالوهاب، غادة عادل، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمي ، فيما يستعد عفيفي، لتصوير فيلمه الجديد "مطرح مطروح" مع الفنانين محمود حميدة، شيماء سيف، و تأليف محمد عز ومن إخراج وائل احسان.