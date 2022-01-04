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فيديو| مجدي كامل يمازح مها أحمد على طريقة المليجي: جعلوني مسافرا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مها أحمد عدة مقاطع جمعتها بزوجها الفنان مجدي كامل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مها في الفيديو وهي نائمة، ثم قام زوجها الفنان مجدي كامل بتصويرها قائلا: "هذا هو حال اللي سابته الطيارة، حعلوني مسافرا برنامج حياتي".

وقالت مها أحمد في فيديو آخر من داخل الطائرة: "بعد رحلة عذاب، طلعنا الطيارة"، ليرد مجدي كامل مقلدا محمود المليجي: "الطيارة فاتت ولازم نسلم نفسنا".

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "عمر ودياب" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020

وظهرت "مها" في العمل كضيفة شرف، والمسلسل بطولة: علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، ياسر الطوبجي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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