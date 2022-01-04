فيديو| مجدي كامل يمازح مها أحمد على طريقة المليجي: جعلوني مسافرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مها أحمد عدة مقاطع جمعتها بزوجها الفنان مجدي كامل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مها في الفيديو وهي نائمة، ثم قام زوجها الفنان مجدي كامل بتصويرها قائلا: "هذا هو حال اللي سابته الطيارة، حعلوني مسافرا برنامج حياتي".

وقالت مها أحمد في فيديو آخر من داخل الطائرة: "بعد رحلة عذاب، طلعنا الطيارة"، ليرد مجدي كامل مقلدا محمود المليجي: "الطيارة فاتت ولازم نسلم نفسنا".

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "عمر ودياب" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020

وظهرت "مها" في العمل كضيفة شرف، والمسلسل بطولة: علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، ياسر الطوبجي.