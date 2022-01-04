دولت أبيض.. اعتنقت الإسلام وتبرأ والدها منها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 4 يناير 1896، رحلت عن عالمنا النجمة الكبيرة دولت أبيض.

الفنانة الراحلة من أشهر النجمات في السينما اللاتي جسدن دور الأم، وقد بدأت مسيرتها الفنية وهي في الحادي والعشرين من عمرها.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة دولت أبيض في ذكرى رحيلها:

_ ولدت في محافظة أسيوط يوم 29 يناير 1896، لأب مصري وأم من أصول روسية.

_ كان والدها يعمل مترجما في وزارة الحربية بالسودان، ودرست هناك بمدرسة الراهبات بالخرطوم.

_ تزوجت في سن مبكرة ورحل زوجها قبل أن تكمل الـ 20 من عمرها.

_ في إحدى الحفلات عام 1917 قابلت الفنان الكبير عزيز عيد، وطلب منها الانضمام لفرقته المسرحية.

_ هربت من أهلها للعمل بالفن، وسافرت للإسكندرية وهناك لحق بها والدها.

_ في حوار إذاعي نادر، قالت: "والدي بقى يعيط وقالي حرام عليكي تبهدلينا على آخر الزمن، أنا متبري منك".

_ تنقلت بين عدد من الفرق المسرحية، منها: فرقة سيد درويش، وفرقة يوسف وهبي، وفرقة نجيب الريحاني

_ تزوجت الفنان الكبير عزيز عيد بعدما التحقت بفرقته المسرحية وأنجبا "إيفون وسعاد".

_ جسدت خلال عملها المسرحي أدوار الملكات والنساء الأرستقراطيات.

_ بعد حل فرقة زوجها عزيز عيد، انتقلا سويا لفرقة عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي، حتى أصبحت أحد فناني الفرقة القومية المصرية عام 1935، براتب 35 جنيهًا، واستقالت منها في 1944

_ قررت وزوجها إنشاء مسرح، تحول فيما بعد لسينما تحمل اسم "هونولولو" بالقرب من منزلها بحدائق الكبرى.

_ في حريق القاهرة عام 1952، احترقت السينما بالكامل.

_ من أبرز أعمالها السينمائية: "المراهقات، الحقيقة العارية، أولاد الذوات، زينب، الحب العظيم، موعد مع السعادة".

_ عام 1953 أشهر جورج أبيض وزوجته دولت أبيض وابنتيهما إسلامهم، وقيل إنهما أشهروا إسلامهم نهاية الأربعينات.

_ كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "إمبراطورية ميم" الذي عرض عام 1972.

_ تفرغت "دولت" في سنوات عمرها الأخيرة لرعاية أحفادها وكانت تهوى القراءة والاستماع للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت، وقيل إن ارتباطها بصوت الشيخ رفعت كان سببا في اعتناقها الإسلام.

_ رحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا في 4 يناير 1978، عن عمر يناهز 81 عاما.