لليوم الثالث.. محمد رمضان يحتفل بـ تريند كليب "متعودة" في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بوجود كليب أغنيته "متعودة"، كـ تريند "يوتيوب" في فرنسا، ورقم واحد في دولة الجزائر، لليوم الثالث على التوالي حسبما قال.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لليوم الثالث كليب متعودة على تريند يوتيوب فرنسا، ورقم واحد في الجزائر، ثقة في الله نجاح".

أغنية "متعودة" للفنان محمد رمضان مع مغني الراب الجزائري سولكينج، وهي مستوحاة من جملة شهيرة للفنان عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".

من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "مشوار لحد هناك" وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد ياسين، ويشاركه بطولة العمل الفنانة دينا الشربيني.