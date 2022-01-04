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"صورة| منى زكي رفقة محمد هنيدي في كواليس فيلم "الجواهرجي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت صفحة "عرب وود"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمع الفنان محمد هنيدي بالفنانة منى زكي من كواليس أحدث أفلامهما "الجواهرجي".

وعلق الحساب الرسمي على الصورة: "هنيدي ومنى زكي بأحدث ظهور في كواليس فيلم الجواهرجي".

ويجمع "الجواهرجي" الثنائي "هنيدي" ومنى زكي بعد فترة غياب منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

فيلم "الجواهرجى" من بطولة: محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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