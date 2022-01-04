هل تستحق أحلام لقب “فنانة العرب”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ ساعتين

أحلام مطربة إستطاعت أن تحافظ على نجوميتها رغم مرور أكثر من ٢٥ سنة على دخولها عالم الغناء. فهي بدأت من الصفر ووصلت إلى القمة عبر مثابرتها وتقديمها أعمالا فنية ناجحة جدا بدأتها من “تدري ليش أزعل عليك” التي كرستها نجمة عربية وصولا إلى ألبومها الأخير ” فدوة عيونك” الذي تضمن أكثر من ٢٠ أغنية صورتها جميعها تحت إدارة المخرج حسن غدار.

شاركت أحلام في أهم المهرجانات العربية والخليجية ولقبت بمطربة الخليج الأولى، وهذا اللقب سبب لها مشاكل عديدة مع عدد من المطربات في منطقة الخليج لكن مع مرور الأيام تمكنت أن تنال أيضا لقب ” فنانة العرب” عن جدارة بعدما منحها إياه المطرب الكبير محمد عبده الملقب هو بدوره بفنان العرب.

خاضت أحلام العديد من الصراعات مع عدد من زميلاتها لكن مع مرور الأيام انتهت هذه الخلافات بذكاء وباتت الان تجمعها علاقة صداقة متينة مع أبرز المطربات المنافسات لها وهن نوال الكويتية، أنغام وأصالة. ولكي يتثبت أن أحلام تستحق لقب ” فنانة العرب” أولا فهي أختيرت من قبل إدارة محطة ” أم بي سي” لتكون المطربة الخليجية الوحيدة التي رشحت عضوا في البرامج الترفيهية الخاصة بإكتشاف المواهب وهي ” أرب أيدول” و “ذا فويس” وذلك لما تتمتع به من جماهيرية واسعة في دول الخليج وقد حظيت بمحبة الجمهور في العالم العربي وكانت الأكثر إنتشارا على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أنها المطربة الأعلى أجرا في حفلات الزفاف التي تحييها في الخليج، هذا وباتت تحرص احلام في كل مهرجاناتها التي تقيمها أن تشاركها فرقة موسيقية كبيرة فضلا عن مشاركة فرقة إستعراضية محترفة وتسعى للتعاون مع أهم المخرجين لتنقل صورتها إلى المشاهدين بأبهى صورة. وهذا كله يدل على أنها فنانة تعمل بذكاء شديد ومهنية إحترافية تجعلها ملكة متربعة على عرش قلوب محبيها.