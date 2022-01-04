شكرا لقرائتكم خبر عن معتز التونى يكثف عدد ساعات تصوير "اللعبة 3" لـ 18 ساعة يوميا للانتهاء منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف المخرج معتز التونى يوميا عدد ساعات تصوير مسلسل "اللعبة" للنجمين شيكو وهشام ماجد فى موسمه الثالث، حيث تصل عدد ساعات التصوير لـ 18 ساعة فى اليوم الواحد، حتى ينتهى من العمل حسب الخطة التى وضعها، للحاق بالعرض فى الموسم الشتوى على أحد المنصات الإلكترونية، وانتهى أبطال العمل من تصوير جزء كبير من الأحداث، حيث انطلق التصوير فى شهر نوفمبر الماضى بمدينة 6 أكتوبر.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، .