هل يحرم فيروس كورونا كيت ميدلتون من الاحتفال بيوم ميلادها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتزامن يوم ميلاد دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الـ40 الذي يوافق في 9 يناير الجاري 2022، مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا في موجته الرابعة.

وعليه ستقتصر المناسبة هذا العام على أجواء احتفالية بسيطة؛ حيث إن الأمير ويليام، زوج كيت، سيستضيف حفلة شاي لعائلته بمنزله في ساندرينغهام، في أجواء “هادئة”، وسينشر قصر كنسينغتون صورة لدوقة كامبريدج، للاحتفال بهذه المناسبة. بحسب ما كشف مصدر ملكي للصحافة.

وأوضح المصدر أن الدوقة بطبيعتها لا تفضل أن تكون الاحتفالات كبيرة، وتسعى للاحتفال بيوم ميلادها الـ40 مع “العائلة، والأصدقاء المقربين فقط”، خاصة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

وكان دوق ودوقة كامبريدج قد ودعا عام 2021 بصورة رومانسية مذهلة. حيث إنه في ليلة رأس السنة الجديدة، نشرت حسابات الأمير “ويليام” و”كيت” على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة رائعة للزوجين يمسكان أيديهما في المقعد الخلفي للسيارة، جنباً إلى جنب مع تعليق مرفق جاء فيه: “نتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة!”.

ويبدو من الصورة أن اللقطة الرومانسية قد تم التقاطها في سبتمبر في ليلة العرض الأول لفيلم No Time to Die في لندن، حيث أذهلت الدوقة الجميع بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء بفستانها الذهبي من تصميم “جيني باكهام”.

في هذه الأثناء، بدا الأمير “ويليام” أنيقاً وهو يرتدي البدلة السوداء في العرض الأول للفيلم الذي أقيم في رويال ألبرت هول بلندن.

يذكر أن العام الماضي كان عاماً كبيراً بالنسبة للزوجين الملكيين. ففي أبريل، احتفل الدوق والدوقة بذكرى زواجهما العاشرة. كشكر على جميع الرسائل اللطيفة التي تلقاها الزوجان، أصدر “ويليام” و”كيت” مقطع فيديو يُظهر لحظات ثمينة بينهما وبين أطفالهما الثلاثة، الأمير “جورج”، الأميرة “تشارلوت” والأمير “لويس”. وقال الدوق والدوقة في التعليق المرفق: “نحن ممتنون للغاية للدعم الذي تلقيناه في حياتنا كعائلة لمدة 10 سنوات”.