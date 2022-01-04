إيمي سمير غانم بأول تعليق على أنباء انفصالها عن حسن الرداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول رد مباشر على شائعة انفصالها عن زوجها النجم حسن الرداد، قامت النجمة إيمي سمير غانم بإرسال باقة من الورود الحمراء على شكل قلب لزوجها المتواجد برفقتها حاليا في السعودية لتقديم مسرحية “في نص الليل” على مسرح العلي بالرياض.

الرداد الذي نفى شائعة الانفصال أكثر من مرة، قام بنشر مقطع فيديو لباقة الورود عبر خاصية الأستوري بحسابه الرسمي بموقع انستغرام، مكتوبا عليها من إيمي سمير غانم.

وجاء نشر الصورة ليؤكد أن إيمي متواجدة برفقة زوجها في الأراضي السعودية، ونفي شائعة الانفصال، كما جاء متزامنا مع حملة هجوم طالت الرداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره يوميا مقطعا مصورا لرقصة جديدة مع نجمة مسرحيته الفنانة غادة عادل.

وكان قد حرص الرداد بنفس الوقت على نفي شائعة انفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم والتي عادت للظهور مؤخرا مطلع الأسبوع الجاري، وسبق أن وجهت خبيرة تاروت نصيحة للرداد بضرورة البحث عن صديق للتقريب بينه وبين زوجته إيمي سمير غانم، وأشارت إلى أن العلاقة بينهما تمر بأزمات حقيقية وتحتاج لتدخل عاجل، واعترف الرداد بوجود أزمة مع زوجته بسبب العبء النفسي الواقع عليهما منذ وفاة والدته ومرورا برحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

الرداد خاض لعبة “التاروت” خلال الجزء الثاني من مشاركته ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، وتلقى بحسب الخبيرة رسالة من العالم الآخر تقول: حب حياتك محمي برعاية إلهية.. أنت تستحق الحب، وبيحصل فشل بينك وبين الحبيب في الوقت الحالي، خلي حد من الأصدقاء يتدخل ويساعدك.

ورد الرداد، قائلا: الحمد لله احنا مستقرين عاطفيا، ممكن بس الفترة اللي فاتت كانت صعبة، لكن علاقتنا العاطفية على أفضل ما يكون.

ووجه حسن الرداد، رسالة إلى حماه النجم الراحل سمير غانم، قال فيها: اطمئن على بناتك الحمد لله أنت ربيتهم كويس، ودنيا مع راجل زي الفل، وأنا إن شاء الله هحط إيمي في عيني وربنا يقدرني واعمل لها كل حاجة كويسة وأسعدها وهي أمانة في رقبتي.

وأضاف الرداد في رسالته لسمير غانم: أنت راجل جميل وقدمت نجوميتك ببساطة والنجومية دي متجيش حاجة جنب الخير اللي كان بيعمله.

وعن رسالته لوالدته: كنت بقول لأمي 99% من قلبي بيحبك والـ1% بيحب العالم كله، وإن شاء الله أقابلها في الجنة، ودلال عبد العزيز أمي الثانية وست كانت طيبة، وأخويا الراحل توأم روحي وحب عمري.

ونفى الرداد في الجزء الأول من البرنامج شائعات طلاقه من إيمي أو زواجه من فتاة أخرى لتحقيق حلم الإنجاب، وقال: أنا وإيمي أكثر ثنائي كوميدي ناجح في مصر والعالم العربي وكثيرون يشبهوننا بالثنائي العظيم فؤاد المهندس وشويكار، ولكننا لم نحاول تقليدهما.

وتابع: دليل نجاحنا أن الكثيرون من المنتجين يودون دائمًا أن نعمل معًا كثنائي وأيضًا كم الشائعات التي طالتنا منذ بداية علاقتي بها وقبل الارتباط الرسمي وكثيرون كانوا يسألون عن هذه العلاقة ولكن طبيعي أن تكون لكل علاقة مراحل قبل الارتباط، ولا يصح الحديث فيها وهذا شيء شخصي وعدم ردنا كان يزيد من انتشار تلك الشائعات.

وواصل قائلا: تعرضنا لشائعات عن انفصالنا وأيضًا عدم ردنا جعل الكثيرين يظنون أنها حقيقة، كما أن هناك شائعات قالت أني تزوجت وأنجبت من غير إيمي، والجمهور جميل ويحب أن يرانا سويًا والفترة الحالية نبحث عن سيناريو مناسب نعود به للعمل معًا.

وتابع حسن الرداد: لم يصبني فتور في حبي لإيمي وما زلت أحبها ولكن الظروف تمنعنا من رؤية بعض في الفترة الحالية، لكن أنا قلبي شغال على طول، وأحب أسرتي وكل من حولي.