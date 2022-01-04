لطفي لبيب يسخر من شائعة اعتزاله بطريقة كوميدية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار أخبار عن تعرّض الفنان لطفي لبيب لوعكة صحية، وابتعاده عن الوسط الفني واعتزاله الفن بشكل عام، علّق لبيب على ذلك ساخراً: “أنا بصفة عامة كويس وبمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكن اعتزلت الأكشن فقط، فالتمثيل حاجة كبيرة، ولكن يحتاج إلى مرونة عضلية وعصبية، مثّلت في حياتي كل ما أريد، وفي رصيدي 380 عملاً فنياً”.

وأضاف في تصريحات صحافية: “حان الوقت لكي أستريح، فأذهب للتصوير وأوافق على الأعمال لما يجيلي مزاج، حتى لا أفقد الود والشغف الذي أشعر به كلما دخلت إلى مكان التصوير”.

وعن فكرة اعتزاله الفن، قال لبيب: “كلمة الاعتزال ليست موجودة في قاموس لطفي لبيب، لأنني ما زلت أرى أنني في بداياتي. لا يزال لديَّ طاقات دفينة، أخرجها في الكتابة، كتبت في الجرائد لمدة عام كامل، ولكنني تركت الصحافة لأنها لا تحب شريكاً مثل التمثيل”.

يُذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب انتهى من تصوير دوره في مسلسل “وكالة الخرطوشي” الذي من المقرر أن يُعرض على الشاشات خلال الموسم الرمضاني المقبل، وعقد جلسات عمل عدة مع مخرج العمل عادل الأعصر للاتفاق على الخطوط الرئيسة للشخصية التي سيقدّمها للجمهور ضمن أحداث المسلسل الذي سيظهر من خلاله بشكل جديد ومختلف تماماً.

يُشار إلى أن مسلسل “وكالة الخرطوشي” بطولة: فتحي عبدالوهاب وآيتن عامر وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم وطارق عبدالعزيز وميريهان حسين ومي القاضي، وهو من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.