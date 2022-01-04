شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وماجد الكدوانى يصلان العرض الخاص لفيلم "الجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتوافد الآن على العرض الخاص لفيلم "الجريمة"، والمقام حاليا بأحد سينمات منطقة التجمع الخامس، عدد كبير من صناع الفيلم، حيث حضر كل من بطل العمل أحمد عز والنجم ماجد الكدوانى، والفنانون محمد جمعة ومحمد أبو داود ونبيل عيسى، والسيناريست أمين جمال.

وبعدم إقامة العرض الخاص مساء اليوم الثلاثاء، سيتم عرضه للجمهور بمختلف السينمات بدءا من غدا الأربعاء 5 يناير.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، شارك في السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، إنتاج هشام عبد الخالق، قصة وإخراج شريف عرفة.