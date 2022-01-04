شكرا لقرائتكم خبر عن "توبة" مسلسل عمرو سعد فى رمضان 2022 وأحمد صالح مخرجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النجم عمرو سعد على "توبة" اسماً لمسلسله الجديد الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل 2022، وذلك بعد فترة من التحضيرات، كما تم التعاقد مع المخرج أحمد صالح لتولى مهمة إخراج العمل بعد اعتذار أحمد خالد موسى في البداية ولحق به المخرج حسام على.

مسلسل "توبة" من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكرأن عمرو سعد انتهى من تصوير مسلسل "الجسر" مع النجمة نيللى كريم، ومكون من 6 حلقات، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كل من محمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى، محمد علاء جمايكا، عصام عمر، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، يوسف شعبان وليد فواز، خالد كمال، فرح يوسف، أحمد كشك، مريم أمين، ليلى حسين، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.