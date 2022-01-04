شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف عن قرب تعاونه مع على الحجار مُلحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسنى قرب تعاونه مع الفنان على الحجار كملحن فى أغنية جديدة، ورد على تصريحات الأخير قائلا: "شرف ليا ألحن لك دى مسئولية كبيرة.. وقريب إن شاء الله هتلاقينى ببعتلك أجمل ما لحنت وكتبت" .

وكان الفنان على الحجار؛ قد رد على تصريحات الفنان تامر حسنى؛ والتي أشار فيها إلى أنه يعتبر الحجار بمثابة معلم وأستاذ وأنه تعلم منه كثيرا فى بداياته. وقال الحجار، إن المطرب تامر حسني من الفنانين المتميزين، ومن الأشخاص الذين يحبون أن يطوروا من أنفسهم للأفضل، ويسير بخطى ثابتة، موضحا أن تامر حسني نجح في الغناء والسينما .

وأضاف: "كما أن الفنان تامر حسني ما يميزه أنه مطرب وشاعر وملحن وهذا ما أعطى له ثقل ".