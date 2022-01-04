شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: مسرح مصر زى النكتة اللى مش بتستمر كتير وإيفهاتى نابعة من أدوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير لطفى لبيب خلال لقائه مع تليفزيون ”الخليج 365”، إن النجم محمد هنيدى صديقه المقرب، ومن النجوم الذين يرتاح معهم فى أى عمل فنى، ونفس الأمر للنجم أشرف عبد الباقى، وعن الإيفهات التى قدمها لطفى فى عدد من الأعمال التى شارك فيها، ومازالت محفورة فى ذهن الجماهير حتى الآن، أكد أن الإرتجال والإيفيه ينبع من داخل الشخصية التى يقدمها، والذى يقول الإيفية هو "راجى وبشندى" وغيرها من الشخصيات التى قدمها، لذلك الإيفية لا يموت لأنه يكون معبر عن الشخصية نفسها.

وتحدث لطفى لبيب عن رأيه فى مسرح مصر، قائلا: "مرحلة وهتخلص وبمجرد ما خلصت النكتة خلص الممثل، وأنا مش بحب الضحك من خلال الاستظراف".

وأكد لطفى لبيب أنه رفض التكريم من اسلفارة الإسرائيلية واعتذر معللاً ذلك بقوله: "تلقيت اتصالاً من السفارة يفيد برغبة السفير في مقابلتى، فقلت أن الظروف الحالية لا توفر هذا المناخ ورفضت، واعتبرته موضوع وخلص فلم أتحدث عنه بعدها".

يذكر أن النجم الكبير لطفى لبيب، حل ضيف على تليفزيون الخليج 365، وتحدث عن حبه الشديد للتمثيل و أنه لن يعتزل لأن الفنان لا يعتزل، كما تحدث عن بدايته الفنية.