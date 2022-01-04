شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل تكشف مفاجأة .. مخرج Don’t Look Up يضع رقم خط هاتف حقيقى فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلي ميل عن مفاجأة صادمة لمشاهدي فيلم Don’t Look Up، حيث قام مخرج الفيلم آدم مكاي في سياق الأحداث بالإعلان على لسان ليوناردو دي كابريو عن خط ساخن بالتعاون مع الحكومة الأمريكية للرد علي استفسارات الشعب حول المذنب الذي سيضرب الأرض، وذلك في خطوة لطمأنة الشعب الأمريكي حول المصير الذي يهدده، ليؤكد ليوناردو دي كابريو في الفيلم أنه سيرد علي المتصل شخصيا، ليكتشف بعد ذلك أن الرقم الذي وضع على الشاشة بالفيلم هو رقم لخط ساخن يقدم خدمات جنسية في الحقيقة وأن الرقم ليس رقما خياليا.

فيلم "Don’t Look Up" من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي، وبدأ تصويره خلال العام الماضي، أي قبل عام تقريبًا من حمل بطلته النجمة جينيفر لورانس التي كشفت رسميًا عن حملها بطفلها الأول من زوجها كوك ماروني.

وكان أقيم عرض للفيلم وجلبت النجمة العالمية ميريل ستريب إحساسًا بالمرح في العرض العالمي الأول لفيلم ​ Don't Look Up، حيث كانت الممثلة البالغة من العمر 72 عامًا تتمتع بأناقة ورقي بشكل لا يصدق على السجادة الحمراء في مركز لينكولن في مدينة نيويورك، وارتدت ميريل فستان اسود مع حقيبة وحذاء بنفس اللون ولم تتخلَ عن نظارتها.