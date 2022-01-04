شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور ضيفة شرف "منعطف خطر" مع باسل خياط فى 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "منعطف خطر" بطولة باسل خياط ومحمد علاء وإخراج السدير مسعود، والعمل مكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، لتلتقى ريهام عبد الغفور مع باسل خياط مجدداً بعدما قدما سوياً مسلسل "الرحلة" عام 2018.

وتعيش ريهام عبد الغفور حالة من النشاط على مستوى دراما المنصات اذ تشارك في أكثر من مسلسل للعرض على احدى المنصات الرقمية، الأول هو "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، ويخرجه محمد بكير.



ريهام عبد الغفور

وتعتمد أحداث مسلسل "الغرفة 207" على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل الذى يشارك فيه مراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد، رزان مغربى.

كما تقدم ريهام عبد الغفور مسلسل آخر بعنوان "قانون العمل" من 10 حلقات تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته اياد نصار، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وإخراج مريم أبو عوف، وتجسد ريهام خلال أحداث العمل شخصية "ضحى" التى تعمل في أكثر من وظيفة منها عاملة في مصنع حلويات وراقصة وممرضة.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور في الدراما، مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى.