صورة| أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. وأحمد العوضي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات على الصورة، ومن بين هذه التعليقات تعليق زوجها الفنان أحمد العوضي الذي قام بوضع قلوب حمراء.

وحل الثنائي مؤخرا ضيفا برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "Cbc".

يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.