إطلاق الملصق الدعائي لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الملصق الرسمي لدورته الثامنة، والمنتظر إقامتها في الفترة من 10 وحتى 15 من شهر فبراير 2022.

وقالت إدارة المهرجان: تدور فكرة البوستر حول نبع الفكرة من وجدان الفنان، والتي تتقلب وتعافر؛ فتصل إلى الرأس ولا تهدأ حتى تخرج في صورة عمل فني، وتُعِّبر الشمس في الملصق الدعائي عن الإلهام الذي لا يأتي من عدم، ويكون مستوحى من الطبيعة أو من خبرة سابقة اكتسبها الفنان؛ فتضفي عليه بقطرة تضيء فكرة ما بداخل الفنان، على صورة شعور، ويتراكم حتى يملأ كل كيانه، إلى أن يستطيع التعبير عنه ماديا، ويُخرج كل الخيالات ومفاهيمه ورؤيته الشخصية، للعامة.

وأضافت إدارة المهرجان، أنه تم استخدام الأسلوب المتبع في التصميم؛ فتم المزج بين نوعين من أساليب الفن: المعاصر الرقمي، والتجريدي الحديث- المستخدم في الخلفية- الناتج عنه هذا العمل.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن الملصق من تصميم سلمى أسامة- 24 سنة، خريجة جامعة فاروس، قسم صناعة أفلام ورسوم متحركة، متخصصة في الرسوم المتحركة 2d، وتصميم الشخصيات والخلفيات والرسوم المتحركة.

وواصلت: كما اشتركت في التصميم، خشوع هشام فاروق توفيق الجوهري، مواليد الإسكندرية عام 1995، وحصلت على بكالوريوس فنون جميلة، قسم التصوير، جامعة الإسكندرية 2018، وعملت على تكوينات خلفية البوستر، وسرد لعالم، في خيالات الفتاة، بخطوط تعبر عن أحلامها، مشاعرها، خيالات بسيطة، ذكريات بداخلها وحكايات، وعند النظر غلى تفصيليات هذا العالم؛ ربما يُرى من خلال كل شخص بمشاعره الخاصة، كأنه عالمه الخاص.