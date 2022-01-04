الملكة إليزابيث تلتقي حفيدتها “ليليبت” لأول مرة.. في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد دوقا ساسكس: الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، للعودة إلى المملكة المتحدة مع طفليهما: “آرتشي”، و”ليليبت”، هذا الربيع، حيث سيحضر الدوق ألعاب “Invictus”، وفقًا لتقارير وسائل إعلام بريطانية.

ومن المرجح أن يلتقي طفلا هاري وميغان جدتهما الكبرى الملكة إليزابيث الثانية، والجدين الأمير تشارلز وكاميلا، خلال هذه الزيارة.

ووفقاً للخبير الملكي، راسل مايرز، من المتوقع أن يعود دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة للمشاركة في ألعاب “Invictus”، التي ستقام في الفترة بين 29 مايو و5 يونيو المقبلين، في شمال أوروبا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يحضر الأمير هاري الألعاب مع زوجته ميغان وطفليهما “آرتشي”، و”ليليبت” في هولندا.

ويعتقد الخبير الملكي، أيضاً، أنه إذا حضر الدوق ألعاب “Invictus”، فمن المحتمل أن يذهب لزيارة عائلته، حسبما ذكرت “Express UK”.

واستقبل الأمير هاري وميغان ماركل طفلتهما “ليليبيت” ليلي ديانا مونتباتن وندسور، في يونيو من العام الماضي. ولم تلتق “ليليبت” أياً من أفراد العائلة المالكة، بمن في ذلك جداها الأمير تشارلز وكاميلا، وجدتها الملكة إليزابيث.

و”ليليبت” هو اسم التدليل للملكة إليزابيث، عندما كانت مجرد طفلة صغيرة، ولم تستطع نطق اسمها بشكل صحيح، وهي الحفيدة الحادية عشرة للملكة، والثامنة في ترتيب ولاية العرش.

يذكر أنه تم تأسيس الألعاب من قبل الأمير هاري نفسه، لدعم العسكريين المرضى والجرحى.

وتزوج الأمير هاري وميغان في مايو 2018، في حفل أقيم بقلعة وندسور، ورُزقا طفلهما الأول آرتشي هاريسون مونتباتن وندسور، بعد عام من زواجهما.

واستقال الزوجان من دوريهما بصفتهما من كبار أفراد العائلة المالكة في مارس 2020، ويعيشان الآن في كاليفورنيا.